Las Fiestas en Diciembre y Enero En Mexico

by Padre Gustavo Ruiz

México es un país lleno de cultura y tradiciones y no hay momento en el año más evidente que Diciembre. El país entero celebra desde el 3 de Diciembre hasta el 6 de Enero muchas fiestas tradicionales católicas. Ahora voy a contarles una pequeña reseña de los días festivos en Diciembre y, también, la que celebramos en Enero.



La Fiesta de la Virgen de Guadalupe : Cada año el 12 de Diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, este no es un día festivo oficial, sino uno religioso, está basado en nuestra fe católica de que el 12 de Diciembre de 1531 un indígena mexicano llamado San Juan Diego (cuya celebración es el 9 de Diciembre) tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe (la Virgen María, Madre de Dios, en su advocación de María de Guadalupe) en el cerro de Tepeyac, en México. Desde el 3 Diciembre hasta el 11 de Diciembre se hace un novenario de Rosarios para la Fiesta de la Guadalupana. El día 11 de Diciembre por la noche se acostumbra ir a la Iglesia y pasar la noche con la Morenita del Cielo. Se le cantan sus mañanitas y se hace una Misa muy grande el día 12 de Diciembre. La gente acostumbra a caminar muy grandes distancias (incluso caminan usando sus rodillas) para ir a ver a la Madre de los Mexicanos.



La Rama : En algunos Estados de la República Mexicana, se tiene la celebración de la Rama. Todos los niños de los pueblos y ciudades acostumbran el adornar un arbolito o una rama con farolitos y cositas navideñas. Ellos también aprenden cantos o versos típicos de la navidad y pasan de casa en casa pidiendo dinero o dulces que la gente les pueda dar. Siempre es del 8 de Diciembre al 16 de Diciembre. Uno de los cantos es el canto de “Naranjas y Limas”: Naranjas y Limas, Limas y Limones, Mas Linda la Virgen, que todas las Flores…



Las Posadas : Las posadas se originaron en España, pero ahora se celebran mayormente en México. Desde el 16 de Diciembre hasta el 24 de Diciembre, todos los mexicanos hacen la representación, en estas fiestas, de lo que fue la peregrinación de José y María, en busca de un lugar para el nacimiento del niño Jesús. Se pide posada en las casas y se hacen fiestas grandes. Para pedir posada se canta el tradicional canto de “Las Posadas”: En el Nombre del Cielo, os pido Posada, pues no puede andar, mi Esposa Amada… Aquí no es Mesón, sigan adelante, pues no puedo abrir, no sea algún tunante…” Unas personas se quedan dentro de la casa o de la Iglesia para “pedir la posada” y otras adentro para recibir a los peregrinos. Se pueden dar dulces a los niños, se hace una rica cena calientita para compartir y se pueden usar piñatas también. En algunos lugares, hay bailes para celebrar las posadas (en las casas o en los barrios).



La Navidad o Nochebuena : Este es un día para pasarla en familia. Celebramos el Nacimiento de Jesucristo y todas las personas van a la Misa del 24 de Diciembre. También se hacen cenas navideñas. Es importante recalcar que la Navidad apenas está empezando ese día. No es que la Navidad se termina ese día. El día 25 de Diciembre se come el tradicional recalentado y se va a la Misa de Navidad. La Navidad se extiende hasta la celebración de la Epifanía del Señor, que siempre es en Enero.



El Día de los Santos Inocentes : Este es el día en la historia de la biblia en la que se hace recuerda cuando el Rey Herodes ordenó la matanza de todos los recién nacidos varones en Belem con la intención de matar al niño Jesús (es como April Fool’s Day en Estados Unidos de América). En México se celebra el 28 de Diciembre y es costumbre de los mexicanos hacer bromas entre la familia y los amigos. Podemos pedirle a alguien algo prestado y después decirle: “Inocente Palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, nada se debe de prestar.” Y la otra persona se queda con el objeto prestado.



El Año Nuevo : Para la mayor parte de los mexicanos en esta fecha también se sirve la cena pasadas las 11 de la noche o a la media noche, se celebra con fuegos artificiales y cohetes la llegada del año nuevo y además hay otras tradiciones para que el año nuevo sea un gran año. Todos van a Misa el día 31 de Diciembre para despedir al año viejo. En algunas partes las personas se visten de “viejitos” para salir bailando y darle la despedida al año.



La Epifanía del Señor : También llamada la Fiesta de los Santos Reyes Magos. Este es el doceavo día después de la Navidad. Se celebra la llegada de los Reyes Magos con el niño Jesús, entonces también muchos niños mexicanos reciben regalos este día, traídos por Melchor, Gaspar y Baltazar. En la Iglesia se celebra el domingo más cercano al 6 de Enero. Este día también se come tradicionalmente la Rosca de Reyes. Es un pan decorado con fruta deshidratada y caramelizada. Dentro del pan hay un pequeño muñeco de plástico escondido el cual representa al niño Jesús; la persona que lo encuentre este muñeco en su rebanada de pan será la encargada de comprar o hacer tamales para el Día de la Candelaria, el 2 de Febrero.

¡Dios los bendiga!